İşte o hırsızlar

Devlete ait kum rezerv alanlarına dadanan kum hırsızları dün gece yine mesaideydi. Dün öğle saatlerinde Boğaz'dan geçerek Karadeniz'e açılan Kumdaş, Kumdaş2, Karmete ve İmamoğlu isimli gemiler, ruhsatlı sahalarına dadanan hırsızları an be an takip eden RA Madencilik'in ısrarlı şikayetleri sonucunda gece saatlerinde suçüstü yakalandı. Gemi takip cihazlarında oynama yaparak ruhsatlı alan dışından kum alıyor gibi gösteren hırsızların oyununu gece saatlerinde baskın yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 74 numaralı botu bozdu. AİS cihazlarında yapılan usülsüzlük tutanakla savcılığa intikal ettirildi.

HIRSIZLARI KİM KORUYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince işlem yapılan ve el konulan 4 gemi Sarıyer büyükdere'deki demirleme alanına götürüldü. Ancak gemilere maden hırsızlığı, devletin ve milletin malını çalma yerine "ruhsatsız alan dışından kum çıkarma" suçundan işlemi yapılması yine hırsızların ekmeğine yağ sürdü. 2017 yılında 60 ayrı işlem yapılmasına rağmen hırsızlığa engel olunamamasının sebebinin de kum hırsızlarına hırsızlık suçundan işlem yapılmaması olduğuna dikkat çekiliyor.

KALICI ÇÖZÜM BULUNSUN

Riva'da RA Madencilik’in de aralarında olduğu çeşitli firmalara ait kum çıkarma sahalarından haksız kazanç sağlamak isteyen firmaların yasadışı yollara başvurarak yapmış olduğu işlemlere yönelik bugüne kadar binlerce dilekçe verilmesine rağmen soruna kalıcı bir çözüm bulunadığı öğrenildi. RA Madencilik yetkilileri, hırsızlık yapan gemilerin tüm koordinatlarının güvenlik birimlerinin radarlarında olduğunu, kendilerinin de söz konusu bilgileri sürekli olarak bildirdiklerini vurguluyor. RA Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Rafi Altınok, "80 milyonluk ülke ve şahsımızın nasıl istismar edildiğini görmek isteyen Riva'da yapılan hırsızlığa baksın." diyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?