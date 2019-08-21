Gündem İşte Oktarın gizli geçidi
İSTANBUL

İşte Oktar’ın gizli geçidi

Adnan Oktar’ın Kandilli’deki villasından kaçış görüntüleri ilk kez yayınlandı. İddianameye giren görüntülerde Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer’in gizli geçitten hızla kaçtıkları ve kapıda bekletilen lüks araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları görülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adnan Oktar
Adnan Oktar

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar’ın da aralarında bulunduğu 171’i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer’in 11 Temmuz 2018’de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli’deki villada yer alan gizli geçitten kaçtıklarına dair fotoğrafların olduğu ortaya çıktı.

BAŞ KEDİCİKLE KAÇTI

Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer kamera kayıtlarında böyle yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin soruşturmaya ilişkin delil ihtiva eden ek klasörlerde yer alan, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların operasyondan kaçış anlarıyla ilgili fotoğraflar dikkati çekti.

KAMERA DÜZENEĞİYLE FARK ETTİ

İddianameye giren tutanaklarda, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 11 Temmuz 2018 günü sabah saat 06.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonu, Kandilli’deki villasına kurdurduğu kamera düzeneğiyle dakikalar önce öğrendiği belirtilen Oktar’ın, gözaltına alınmadan, yanındakilerle villadaki gizli bir geçitten kaçtığı kaydediliyor.

GİZLİ GEÇİT YAPMIŞLAR

Sanıkların kaçış anına ilişkin fotoğraflarda, Kandilli’deki villadan yola doğru inen gizli bir geçit olduğu ortaya çıkarken, bu kişilerin operasyondan dakikalar önce ana yola, bu geçitten indikleri gözleniyor. Örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların da bu yolu kullandıkları ifade ediliyor.

05.22’DE ARAÇLA AYRILDI

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Oktar kendisini bekleyen araca böyle bindi.

Görüntü tutanaklarında, örgüt elebaşı Oktar ve Ürer’in operasyon günü sabah saat 05.22’de gizli geçitle gidilen yolda bekletilen araçlarına bindikleri, buradan da hızlı bir şekilde ayrıldıkları aktarılıyor. Ayrıca spor kıyafetli diğer kadınların da gizli yoldan geçtikleri sırada ellerinde valizler taşıdıkları kaydediliyor.

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