İstifa çağrısı

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e yönelik istifa çağrısını yineledi. Geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlayarak Akşener'e karşı "Ortak Akıl Platformu" kurulduğunu duyuran Baykal, bir Youtube kanalındaki konuşmasında "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı torun sevsin diyoruz, bir kötülük istemiyoruz" dedi. Baykal, seçim öncesi İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun kopuşunu da değerlendirdi. Baykal, "Yavuz Bey bizim arkadaşımızdır, partimizin milletvekilliğini yapmıştır. Ama partimizin renklerinden biriydi, kazanılabilirdi. İyi yönetilemediği için partiden istifa etti. Parti bizimdir, partiyi şu an işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor, kiracıları göndereceğiz" diye konuştu. Baykal, Ortak Akıl Platformu adına daha önce yaptığı açıklamada Türk milliyetçilerinin İYİ Parti yönetiminden tasfiyesinin önüne geçilmesini istemişti.