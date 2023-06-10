|
Gündem

İstifa çağrısı

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e genel istifa çağrısını yineledi. Geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlayarak Akşener'e karşı Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyuran Baykal, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı torun sevsin diyoruz, bir kötülük istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
04:00 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e yönelik istifa çağrısını yineledi.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e yönelik istifa çağrısını yineledi.

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e yönelik istifa çağrısını yineledi. Geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlayarak Akşener'e karşı "Ortak Akıl Platformu" kurulduğunu duyuran Baykal, bir Youtube kanalındaki konuşmasında "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı torun sevsin diyoruz, bir kötülük istemiyoruz" dedi. Baykal, seçim öncesi İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'nun kopuşunu da değerlendirdi. Baykal, "Yavuz Bey bizim arkadaşımızdır, partimizin milletvekilliğini yapmıştır. Ama partimizin renklerinden biriydi, kazanılabilirdi. İyi yönetilemediği için partiden istifa etti. Parti bizimdir, partiyi şu an işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor, kiracıları göndereceğiz" diye konuştu. Baykal, Ortak Akıl Platformu adına daha önce yaptığı açıklamada Türk milliyetçilerinin İYİ Parti yönetiminden tasfiyesinin önüne geçilmesini istemişti.




#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Ethem Baykal
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu, sokaklar sular içinde kaldı