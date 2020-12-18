İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan FETÖ'cülere 15'er yıl hapis cezası

Erdoğan: Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'diktatör' ifadesini kullanması büyük tepki topladı. O sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2014 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği 'Bu ülkede diktatörlük olacak,sen de böyle konuşabileceksin öyle mi?' cevabı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.