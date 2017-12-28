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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

KHK ile TSK’dan 36 istihbaratçı subay ihraç edildi

İstihbaratçı subaylara ihraç

Yayımlanan son KHK ile TSK’dan ihraç edilen 637 askerin arasında 36 istihbaratçı yer aldı. 25 istihbaratçının ihraç edildiği Hava Kuvvetleri en çok ihracın olduğu kurum oldu. Kara Kuvvetleri’nden 8, Deniz Kuvvetleri’nden de 3 personel ihraç edildi.

Kiymet SezerYeni Şafak
Son KHK ile TSK’dan atıldılar
Son KHK ile TSK’dan atıldılar

Hafta sonu yayımlanan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 637, Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 350 personel ihraç edildi. İhraçlar, FETÖ’nün yoğun olarak örgütlendiği iddialarının darbe girişimi öncesinde de gündeme geldiği Hava Kuvvetleri’nde yoğunlaştı. Hava Kuvvetleri’nden atılan personel sayısı 327 oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 50 pilot daha ihraç edildi.

EN ÇOK HAVA KUVVETLERİ’NDEN

FETÖ ile mücadelenin sürdüğü TSK’da, istihbaratçı subay ve astsubaylar arasından da çok sayıda ihraç oldu. Son kararname ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından toplam 36 istihbarat personeli ihraç edildi. Aralarında kıdemli kurmay albayların da bulunduğu 8 istihbaratçı subay Kara Kuvvetleri’nden ihraç edildi. Deniz Kuvvetleri’nden ihraç edilen istihbaratçı subay sayısı 2 olurken, bu kurumdan 1 de istihbaratçı astsubay atıldı. En çok istihbaratçı personelin atıldığı kurum Hava Kuvvetleri olurken, Hava Kuvvetleri’nde 15 istihbaratçı subay, 10 istihbaratçı astsubayın kurumla ilişiği kesildi.

O TEĞMEN DE LİSTEDE

Hava Kuvvetleri’nde görev yapan ve aynı soyadı taşıyan istihbaratçı üsteğmenler Hüsniye Ş. ve Mehmet Ş. de ihraç edildi. İstihbarat üsteğmenlerin evli oldukları iddia edildi. Hava Kuvvetleri’nden ihraç edilen Hava Öğretmen Teğmen Tarık Buğra Kaya’nın adının yanına parantez içinde eski adı da yazıldı. Kaya, Fetullah olan adını 15 Temmuz sonrasında Tarık Buğra’ya olarak değiştirmişti.

17/25 ARALIK'TAN SONRA YERLEŞTİLER

TSK’dan ihraç edilen personelin kuruma giriş tarihlerine bakıldığında 17/25 Aralık sonrası da FETÖ’nün yoğun olarak TSK’ya sızma faaliyetlerini sürdürdüğü görülüyor. Kara Kuvvetleri’nden ihraç edilen 11 subay ve 2 astsubay, Deniz Kuvvetleri’nden 18 subay ve 6 astsubay, Hava Kuvvetleri’nden ise 34 subay, 22 astsubay ve 9 uzman çavuşun nasıplarının 2014-2015 olması dikkat çekti. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan ihraç edilen personel arasında da yine 2014-2015 girişlilerin hayli yüksek olduğu gözlendi. Jandarmada 2017 girişlilerden de ihraç edilenler oldu.

  • Jandarma’da büyük temizlik
  • İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı’nda 350 personel ihraç edildi. İhraç edilen personel arasında çok sayıda komando ve özel harekat personeli yer aldı. Toplam 67 komando ve özel harakat atıldı. Bu personelin büyük çoğunluğu da Yüksekova, Lice gibi terörle mücadele bölgelerinde görev yapıyordu.

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Birileri köpürtüyor
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