​İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor.

Ekonomi

Alman silah üreticisi Rheinmetall İspanyol Expal Systems'i 1,2 milyar euroya satın alıyor

Rheinmetall’dan yapılan açıklamaya göre, İspanya merkezli patlayıcı ve mühimmat üreticisi Expal Systems, Rheinmetall’in satın alma teklifini kabul etti. 1,2 milyar euroluk satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2023’te tamamlanması bekleniyor. Satın almayla Rheinmetall, patlayıcı ve mühimmat ürünlerini genişletmeyi hedefliyor.