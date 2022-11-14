Gündem İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor
İSTANBUL

İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor

İstiklal Caddesi'nde altı kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından caddedeki ağaçlar kaldırılmaya başlandı.

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Haber Merkezi AA
İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor
​İstiklal Caddesi'ndeki ağaçlar kaldırılıyor.

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbiri kapsamında aldığı karar üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstiklal Caddesi'nde yer alan beton saksılardaki ağaçları ve bitkileri kaldırmak için çalışma başlattı.

Saksılardaki bitkileri ve ağaçları iş makineleri yardımıyla sökerek kamyona koyan ekipler, daha sonra beton saksıları kaldırmak için çalışma yapacak.

ESNAF KALDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

Bölge esnafı, güvenlik zafiyeti oluşturduğu belirterek bankların kaldırılmasını talep etmişti.

Hain saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu'na esnaftan ağaç tepkisi
GÜNDEM
Hain saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu'na esnaftan ağaç tepkisi

Hain saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu'na esnaftan ağaç tepkisi
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Hain saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu'na esnaftan ağaç tepkisi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bombalı saldırının ardından Taksim'de gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen esnaf ağaçların kaldırılmasını istedi. İBB tarafından İstiklal Caddesine bırakılan saksılar için esnaf, 'Başkanım daha önce çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bütün esnaf ağaçların kaldırılmasını istedik' dedi.


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İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor

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