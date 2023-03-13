İstiklal şairimizi andık

“Şu an İslam âleminde benim omuzlarımdaki ağır yükü hisseden ikinci bir insan daha var mıdır? Bu milletin İstiklal Marşı’nı yazacağım. O hâlle birlikte gözümün önüne bir hâl geldi. O mağara… O mağarada ne demişti Peygamberimiz ‘Korkma Ya Ebubekir, Allah bizimle.’ Evet dedim ‘korkma’ diye başlamalı, Allah bizimle diye başlamalı. Çünkü Allah bu milletle beraberdir.”