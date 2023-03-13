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İstiklal şairimizi andık

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıl dönümünde kabri başında anıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Kur’an okundu ve İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş da dua etti.

04:00 . 13/03/2023 Monday
Yeni Şafak
Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı.

Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümünde kabri başında anıldı. "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy'un mezarı başında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Hüseyin Teker, Kur'an-ı Kerim okudu. Törende, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da dua etti. Tören, protokol ve öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy'un kabrine karanfil bırakmasıyla sona erdi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Akın Gürhan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın yanı sıra emniyet mensupları, askeri personel, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



#Mehmet Akif Ersoy
#İstiklal Marşı
#Edirnekapı
1 saat önce
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İstiklal şairimizi andık
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