İstiklal Şairi’ne vefa

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı, 1 saat 45 dakika sürdü.
TÖREN 19 ARALIK’TA
Kurul’da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy’a verilmesini kararlaştırdı. Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek.