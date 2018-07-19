İstikrar kaynağı

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Seçim sürecindeki Pakistan’da eski Pencab Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü: “Dünyanın kargaşa, huzursuzluk ve kaosla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye’ye olağanüstü bir liderlik ve istikrar sağladı”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Pakistan'ın eski Pencab Eyaleti Başbakanı ve Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) partisi Başkanı Şahbaz Şerif, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği devasa dönüşümün merkezinde yer aldı. Erdoğan ve AK Parti, dünyanın kargaşa, huzursuzluk ve kaosla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Türkiye'ye olağanüstü bir liderlik ve istikrar sağladı" dedi. Pakistan'da 25 Temmuz'da yapılacak genel seçimler ve Türkiye-Pakistan ilişkilerini değerlendiren Şerif, AK Parti'nin insan refahına verdiği önemden etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

Şahbaz Şerif

TÜRKİYE'Yİ GÜÇLENDİRDİ

"Türkiye ve Pakistan, onlarca yıl boyunca mükemmel ilişkilere sahip oldular. Bölgesel ve küresel konulardaki dünya görüşleri aynı. Halklar arasındaki güçlü bağ mükemmel ikili ilişkilerimizin en önemli önceliğidir. Türkiye, yaklaşık son 20 yılda bölgesel bir ekonomik güç ve sağlam bir demokrasi olarak ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda geçirdiği devasa dönüşümün merkezinde yer aldı. AK Parti'nin reformları, insanların sosyo-ekonomik statüsünü yükseltme ve onları demokratik sistemin paydaşları olarak daha da güçlendirmesiyle sonuçlandı. Bugün Türkiye, Erdoğan'ın yüksek vizyonunu dile getiren ayrıcalıklı G-20 ülkeleri arasında yer alıyor."

PARTİMİZ BASKI GÖRÜYOR

"PML-N ülke meclisindeki en büyük gruba sahip partidir. Önceki seçimlerde 14 milyondan fazla oy alarak seçimi kazandı. Bu seçimde de başarılı olacağımızdan eminiz. Pakistan'ı büyük fırsatlar bekliyor. Ancak tüm siyasi partilere eşit şans tanınması gerekirken ülkemizde tek bir siyasi partiye ayrıcalıklı muamele yapılıyor. Adaylarımız partiyle yollarını ayırmaya ve Pakistan Adalet Hareketine (PTI) veya bağımsız olmaya zorlanıyor. Ulusal Soruşturma Bürosu, PML-N adaylarını soruşturmalarla takip ediyor ve seçimlerin öncesinde bazılarını tutukluyor. Seçim Komisyonu'nun asıl işlevini yerine getirmediğine ve geçici hükümetin tarafsızlığını tamamen kaybettiğine inanıyoruz."

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