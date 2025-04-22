İstilacı türler azalıyor

Türkiye denizlerinde istilacı yabancı türlerle mücadele amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen proje sonucunda yerli türlerin arttığı tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile UNDP ortaklığında, Küresel Çevre Fonu desteğiyle yürütülen ve 6 yıl süren "Denizel İstilacı Yabancı Türlerle Mücadele Projesi" tamamlandı. Proje çalışmaları kapsamında Türkiye'yi çevreleyen denizlerde 105'i istilacı karakterde 539 yabancı tür tespit edilirken türlerin dağılımı Akdeniz'de 413, Ege'de 253, Marmara'da 124 ve Karadeniz'de 28 olarak kaydedildi.