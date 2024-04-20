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İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde korkutan yangın! Dumanlar AVM'yi kapladı: Vatandaşlar tahliye edildi

İstanbul'da bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde yangın çıktı. AVM'nin otoparkında çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar tahliye edilirken; yangının vatandaşların müdahalesiyle söndürüldüğü, AVM'nin içerisini duman kapladığı bildirildi.

21:27 - 20/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:38 - 20/04/2024 Cumartesi
IHA
İstinyePark AVM'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
İstinyePark AVM'de çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkında bir araçta yangın çıktı. AVM'nin içerisini duman kaplarken, vatandaşlar tahliye edildi.



Yangın, akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi'nin otoparkında meydana geldi. Otopark içerisindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken, AVM'nin içerisini duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar alışveriş merkezinden tahliye edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Yangın
#İstinyePark
#İstanbul
#Sarıyer
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