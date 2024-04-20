Maltepe'de restoranda başlayan yangın park halindeki bir otomobile ve bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yangın sonrası, otomobil ile restoranda büyük hasar meydana geldi. Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri olayla ile ilgili inceleme başlattı.