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İsveç Büyükelçiliği önünde 'LGBT' protestosu: Aile kırmızı çizgimizdir

Ankara'da, Aile Derneği üyeleri, İsveç Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak, İsveç'te LGBT örgütlerinin 'Onur Ayı' etkinliklerine tepki gösterdi.

17:03 . 23/06/2023 Cuma
DHA
Dernek üyeleri ellerinde, 'aile kırmızı çizgimizdir' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Dernek üyeleri ellerinde, 'aile kırmızı çizgimizdir' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Büyükelçilik binası önünde toplanan dernek üyeleri ellerinde, 'aile kırmızı çizgimizdir', 'İsveç LGBT'yi fonlamaktan vazgeç', 'Sapkın akımlara dur de', 'Cinsiyetsiz toplum projesine dur de' yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner de gruba destek verdi.
Yapılan ortak açıklamada, 23 Haziran'ın, İsveç'te 'Midsommar Bayramı' (Yaz Bayramı) olduğu belirtilerek,
"İsveç kültüründe uzak ve yakın akrabaların buluştuğu, büyük aile olmanın hissedildiği, İsveçlilerin varlığını sürdürmesi açısından yeni nesillerin oluşması ve doğurganlık vesilesi olarak kabul edilen bir bayram günü. Ülkemizdeki LGBT derneklerinin ve uluslararası destekçilerinin haziran ayında sözde 'onur ayı' diyerek ailemize ve sağlıklı nesillerimize yönelik saldırı ve dayatmalarına karşı mücadelemizi göstermek ve 'Midsommar Bayramı'nı kutladıkları bu günlerde ikiyüzlülüklerini belirtmek üzere buradayız. 
İsveç, ülkemizdeki LGBT dernekleri ve örgütlenmelerine İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Kurumu eliyle açıkça kaynak aktarmakta, fonlamaktadır. Ülkemizde, ailemizi bozmaya dönük sapkın akımları alenen ve pervasızca destekleyen İsveç'i kınıyoruz"
 denildi. 

Kaliforniyalı anne LGBT terörünün kızını nasıl öldürdüğünü gözyaşlarıyla anlattı
Kaliforniyalı anne LGBT terörünün kızını nasıl öldürdüğünü gözyaşlarıyla anlattı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Abigail Martinez isimli kadın, katıldığı duruşmada kızının LGBT terörüne nasıl kurban gittiğini gözyaşlarıyla anlattı. Kızının toplumsal cinsiyet ideolojisi tarafından öldürüldüğünü belirten kadın, "Kızımın trans kimliğini onaylamadığım için Kaliforniya eyaleti onu taciz ettiğimi iddia etti ve kızım sevgi dolu evinden alındı." dedi. Kızına erkek ismiyle hitap edeceğine dair söz verdiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirten Martinez, "Kızım, kız vücuduna hapsolmuş bir erkek değildi. Akıl sağlığı sorunları vardı. Kızıma tedavi yerine testosteron verildi. LGBTQ grubu onu para toplamak için kullandı. Kızım artık korkunç bir zihinsel ve fiziksel acı içindeydi ve bir trenin önüne atladı. O, cinsiyet ideolojisi tarafından öldürüldü. Size yalvarıyorum. Toplumsal cinsiyet ideolojisini övmeyi bırakın." diye konuştu.


#LGBT
#İsveç
#protesto
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