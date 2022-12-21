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POLİTİKA

İsveç Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

Dışişleri Bakanlığı, İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün 22 Aralık 2022 tarihinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
İsveç Dışişleri Bakanı Türkiyeye gelecek
​Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsveç Krallığı Dışişleri Bakanı Tobias Billström, 22 Aralık 2022 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ile konuk Bakan arasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin ele alınması, İsveç’in Ocak 2023’te devralacağı AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde Türkiye-AB ilişkileri ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. " denildi.

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