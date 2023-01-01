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İsveç Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi

İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İsveç Konsolosluğu önünde protesto edildi.

22:09 . 21/01/2023 Cumartesi
DHA
Beyoğlu

Beyoğlu

Kur'an-ı Kerim'in Türkiye Büyükelçiliği önünde yakılmasına izin veren İsveç'e tepkiler sürerken, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki İsveç Konsolosluğu önüne gelen bir grup, protesto gösterisinde bulundu.

Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösteren grup, tekbir getirerek olayı protesto etti. Bu sırada gruptan bir kişi, polis engelini aşarak konsolosluğun girişindeki panoyu kırdı.

Polis ekipleri, bu kişiye müdahale ederek konsolosluktan uzaklaştırdı. Konsolosluğun önünde ilerleyen dakikalarda beklenen protesto gösterisine yönelik polisin önlemleri sürüyor. 


#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
#Beyoğlu
1 saat önce
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İsveç Konsolosluğu önünde protesto düzenlendi
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