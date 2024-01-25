İsveç'in NATO üyeliğini kabul protokolü Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Türkiye'nin dünya diplomasisi ve uluslararası stratejik hamlelerinin getirdiği başarı Alman basınında ele alındı. Alman gazetesi Die Welt, ABD'nin nüfuzunu kaybettiği bir dünyada Türkiye'nin giderek önem kazandığını vurguladı. Her ihtilafın Türkiye'yi Batı'dan (daha da) uzaklaştırma ve Rusya'ya yakınlaştırma riski taşıdığı ve kimsenin böyle bir risk almak istemediği vurgulanan haberde , "Rahatsız edici gerçek şu ki (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da en az Berlin ve Washington kadar bunun farkında" değerlendirmesinde bulunuldu.