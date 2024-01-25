İsveç'in NATO üyeliğini kabul protokolü Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif, geride kalan TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüş, yaklaşık 3 saat süren görüşmeler sonrasında yapılan oylamada, İsveç'in NATO'ya katılımı teklif kabul edilmişti.
346 oy kullanıldı
287 'kabul' oyuna karşı 55 'ret' oyu verildi. Dört vekil 'çekimser' yönde oy kullandı. AK Parti, MHP, CHP ve DEVA Partisi grupları 'kabul' oyu kullandı.
İsveç'in NATO onayı Resmi Gazete'de
İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolünün Kabulüne ilişkin kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi.
"MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."