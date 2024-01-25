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İsveç'in NATO üyeliğini kabul protokolü Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz konusu protokolü onayladığını bildirdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:01 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:06 - 25/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İsveç'e NATO onayı Resmi Gazete'de
İsveç'e NATO onayı Resmi Gazete'de

İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklif, geride kalan TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüş, yaklaşık 3 saat süren görüşmeler sonrasında yapılan oylamada, İsveç'in NATO'ya katılımı teklif kabul edilmişti.

346 oy kullanıldı

287 'kabul' oyuna karşı 55 'ret' oyu verildi. Dört vekil 'çekimser' yönde oy kullandı. AK Parti, MHP, CHP ve DEVA Partisi grupları 'kabul' oyu kullandı.

İsveç'in NATO onayı Resmi Gazete'de

İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolünün Kabulüne ilişkin kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Böylece Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi.

Resmi Gazete'de yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

Cumhurbaşkanı Erdoğan protokolü onayladı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada,
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır."
ifadelerine yer verildi.



#İsveç
#NATO
#Resmi Gazete
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