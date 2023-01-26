İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına Kaynak tepki gösterdi: Batı'nın islam düşmanlığı yeni değil

İslam'a karşı düşmanlığın çok eski tarihe dayandığını belirten Kaynak, "O Türk Korkusu adlı kitapta bahsedilen kısımda aslında bunlarla ilgili çok ayrıntılı bilgiler var. Bu Türk korkusu değil yalnızca aynı zamanda İslam korkusu var. 1290 yılında ilk başlangıcı ilk önce Kur'an-ı Kerim'i Latince'ye çeviriyor. Dominik'in rahipleri deniyor bunlara. Madem ki diyorlar Türkler bütün kaynaklarını ve güçlerini buradan alıyorlar. O zaman diyor, biz diyorlar bu kitabı bir çevirelim, bakalım. 1390 yılında yapılan bir kilise var. Adı Mahamato Menilforno Medivale. Bunun anlamı da şu. Orta Çağ cehenneminde Muhammet. Kilisenin kubbesine böyle çok şeytani bir şey çizilmiş ve onu Peygamber Efendimiz olarak gösteriyorlar. O çizimin içerisinde hem İslamiyet'i hem onun peygamberine karşı inanılmaz bir nefret var. O Türk korkusu, o Müslüman korkusu ve nefreti bütün hücrelere yayılmış. En önemli yazarları çizerleri, Cervantes'in bütün eserlerinde en kötü kişi Müslüman ve Türk'tür. Shakespeare'de aynıdır. Edebiyatın devi bütün figürlerin içerisinde kötü figürler Müslüman ve Türk'tür" ifadelerini kullandı.