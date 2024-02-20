İsyana Bay Kemal freni

Kılıçdaroğlu tarafından 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilen ancak 31 Mart seçimleri için Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto yiyen mevcut başkanların bildiri hazırlığı başlattı.

Edinilen bilgiye göre, bildiriyi aday listelerin il seçim kurullarına teslim edilmesinden sonra CHP Genel Merkezi'ne göndermeyi planlayan belediye başkanlarının bu hamlesi Kılıçdaroğlu'na takıldı. Kılıçdaroğlu, başta İstanbul olmak üzere yaşanacak olası seçim yenilgisinin sorumlusu olarak bu bildiriye imza atacak başkanların gösterileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sakın bildiriye imza atmayın. Eğer böyle bir bildiriyi hazırlarsanız, sizi yaşanabilecek seçim yenilgisinin sorumlusu olarak tutacaklardır" dedi.