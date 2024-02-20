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İsyana Bay Kemal freni

CHP'de liste dışı kalan isimlerin isyan bildirisi Kemal Kılıçdaroğlu'na takıldı. Kılıçdaroğlu küskün başkanları, "Sizi seçim yenilgisinin sorumlusu olarak tutacaklardır" diyerek engelledi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 02:16 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP’de yeni yönetim tarafından yerel seçimlerde aday gösterilmeyen isimlerin isyan girişimini eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu engelledi.

BİLDİRİ GÖNDERECEKLERDİ

Kılıçdaroğlu tarafından 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilen ancak 31 Mart seçimleri için Genel Başkan Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto yiyen mevcut başkanların bildiri hazırlığı başlattı.

İMZA ATMAYIN!

Edinilen bilgiye göre, bildiriyi aday listelerin il seçim kurullarına teslim edilmesinden sonra CHP Genel Merkezi'ne göndermeyi planlayan belediye başkanlarının bu hamlesi Kılıçdaroğlu'na takıldı. Kılıçdaroğlu, başta İstanbul olmak üzere yaşanacak olası seçim yenilgisinin sorumlusu olarak bu bildiriye imza atacak başkanların gösterileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Sakın bildiriye imza atmayın. Eğer böyle bir bildiriyi hazırlarsanız, sizi yaşanabilecek seçim yenilgisinin sorumlusu olarak tutacaklardır" dedi.

ALEYHTE KONUŞMAYIN

Kılıçdaroğlu ayrıca, Özel ve İmamoğlu'nun desteklediği adayların aleyhine yapılacak işlerden kaçınılmasını da istedi.



#Siyaset
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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