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İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, "Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor" açıklamasında bulundu.

10:50 . 7/02/2023 Salı
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Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Başkanı Carlo Doglioni, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlere dair yorum yaptı.


Corriere della Sera'ya konuşan Doglioni, "Bu gece Arap fay hattı, Anadolu fay hattından kuzeydoğu-güneybatı ekseninde 3 metre hareket etti gibi gözüküyor" dedi.


Hareketliliğin 3 metreden de fazla olabileceğini dile getiren Doglioni, "Bu çok büyük bir hareket" diye konuştu.


Doglioni, "Burası oldukça hareketli bir alan ve Akdeniz’deki en tehlikeli bölgelerden biri. Geçen yüzyıllarda buralarda çok şiddetli depremler meydana geldi" diyerek "Türkiye, Arap levhası üzerine gitti gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) Başkanı Carlo Doglioni.

"ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM”

Carlo Doglioni, "Plaka ne kadar hareket etmiş olabilir?" sorusuna, "Sahip olduğumuz tahminlerimizden biliyoruz ki fay en az 150 kilometre boyunca, hatta 3 metreden fazla bir yer değiştirmeyle aktif hale geldi. Her şey birkaç on saniye içinde oldu ve bu 7,8-7,9 büyüklüğünde bir deprem" yanıtını verdi.


"Gerçekten çok büyük bir deprem. Merkez üssü Türkiye'nin orta-güney bölgesinde, Suriye sınırının hemen kuzeyindeydi" diyen Doglioni, "Nasıl bir hareketti?" sorusuna ise, "Bir çapraz hareketten bahsediyoruz, fay düzlemi çok eğimli ve olay sırasında fayın iki yanında yatay bir yer değiştirme gözlemliyoruz" şeklinde yanıt verdi.


Doglioni, "Akdeniz'in en tehlikeli bölgelerinden biri olan çok sismik bir bölgeden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yüzyıllarda son derece şiddetli depremler oldu" dedi.



#Deprem
#İtalya Deprem Uzmanı
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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İtalyan deprem uzmanı: Türkiye 3 metre hareket etti
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