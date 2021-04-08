İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İtalya Başbakanı Draghi, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak ''Von der Leyen'e karşı davranışa kesinlikle katılmıyorum. Birlikte çalışmak zorunda olduğumuz bu kişilerle, onlara aslında ne iseler onu diyelim, yani diktatörlere, farklı vizyon ve fikirlerimizi söylerken dürüst olmanız gerekiyor.'' dedi.

Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Türk Dışişlerine çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz" dedi.

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Oturma düzeni AB talebine göre ayarlanmıştı

Avrupalı siyasetçiler tarafından polemik malzemesi yapılan konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Sanki Türkiye bunu yapmış gibi söylemler var. Protokol önceden bir araya geldi. AB'nin talebi bu yöndeydi" demişti.

GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu: Oturma düzeni AB'nin talebine göre ayarlandı

GÜNDEM AB’den sıcak mesajlar