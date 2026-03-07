İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, ülkemizin kültürel mirasına yönelik önemli bir kaçakçılık girişimi engellendi. İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya’nın Trieste Limanı’na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı’na gelen bir araç riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan kontrollerde şüpheli yoğunluk tespit edilirken, devamında gerçekleştirilen detaylı aramada yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde farklı ebat ve boyutlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirilmekte olup, söz konusu kaçakçılık girişimiyle ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına çıkarılmasının önüne geçildi.