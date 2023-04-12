İthal aday kavgası

İYİ Parti’de listelere ilişkin yaprak dökümü sürerken adaylar da yer yer kavgaya tutuşuyor. Kilis’te birinci sıra adayı Mustafa Araz, sosyal medyada ikinci sıra adayı Mustafa Polat’la el ele bir milletvekilliği kazandırmak için çalışacakları mesajını paylaştı. Polat ise söz konusu paylaşımının altına “Sayın Mustafa Araz sen Kilisli bile değilsin” notunu düştü. Aday listelerinin YSK’ya sunulmasının ardından İYİ Parti’de liste krizi baş göstermişti. Partide bir taraftan istifa haberleri diğer taraftan ise kavga haberleri geliyor.

İYİ Parti’nin Kilis birinci sıra adayı Mustafa Araz ile ikinci sıra adayı Mustafa Polat kavgaya tutuştu. Araz, yerel bir gazetenin paylaşımının yorum kısmına “Mustafa Polat ve il örgütümüzle el ele partimize bir milletvekilliği kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız” yazdı. Destek ve birlik mesajı veren Araz, Polat’tan beklediği yanıtı alamadı. Polat, Araz’ı ‘ithal’ olmakla suçlayarak, “Sen Kilisli bile değilsin. Seni sokakta, teşkilatta tanıyan yok. Sen İYİ Parti Kilis teşkilatını patlatmak için konulan dinamitten başka bir şey değilsin. Bırak seninle çalışmayı, seni karşıma alıp çay bile içmem” dedi.