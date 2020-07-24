İtirafları yetmedi 15 yıl talep edildi

2008’de bir iletisim firmasında çalışmaya başlayan Harun D. 2012 yılında ise Adıyaman Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olurken, 2018 Şubat ayında açığa alındı. Harun D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İtirafları yetersiz görülen Harun D., hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
SABİT NUMARADAN ARADI
- Harun D.’nin sorumlusu olduğu askeri okul öğrencisi Şükrü S.’nin ifadesi de soruşturma dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’ncayürütülen bir soruşturmada Harun D.’yi teşhis eden Şükrü S. ifadesinde, “Ben Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda okumaya başladığımda babamın üstüne olan cep telefonunu yanıma almıştım. O dönem sohbet abim olan Harun D. beni bu cep telefonumdan sohbete davet etmek için sabit numarası ile arıyordu. Bazen de özel numaradan arıyordu” dedi.