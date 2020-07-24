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Gündem İtirafları yetmedi 15 yıl talep edildi
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İtirafları yetmedi 15 yıl talep edildi

FETÖ’nün mahrem yapısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada örgütün TSK’daki isimlerinden sorumlu mahrem imam itirafçı oldu. Harun D. isimli mahrem imam ifadesinde sorumlu olduğu askeri öğrenciler için ayda bir defa İstanbul’dan İzmir’e gittiğini, askeri öğrencileri ankesörlü telefon hattıyla arayarak irtibata geçtiğini belirtti.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2008’de bir iletisim firmasında çalışmaya başlayan Harun D. 2012 yılında ise Adıyaman Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olurken, 2018 Şubat ayında açığa alındı. Harun D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İtirafları yetersiz görülen Harun D., hakkında ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SABİT NUMARADAN ARADI

  • Harun D.’nin sorumlusu olduğu askeri okul öğrencisi Şükrü S.’nin ifadesi de soruşturma dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Savcılığı’ncayürütülen bir soruşturmada Harun D.’yi teşhis eden Şükrü S. ifadesinde, “Ben Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda okumaya başladığımda babamın üstüne olan cep telefonunu yanıma almıştım. O dönem sohbet abim olan Harun D. beni bu cep telefonumdan sohbete davet etmek için sabit numarası ile arıyordu. Bazen de özel numaradan arıyordu” dedi.

FETÖ'de isyan başladı: Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Sevgi Akarçeşme'den FETÖ itirafları
OYNAT 02:10
FETÖ'de isyan başladı: Today's Zaman eski Genel Yayın Yönetmeni Sevgi Akarçeşme'den FETÖ itirafları
Bir dönem FETÖ'nün yayın organı Today's Zaman'da Genel Yayın Yönetmenliği yapan firari Sevgi Akarçeşme, örgütün kirli yüzünü itiraf etti. Sahte delil uydurmalarından, soru çalma vakalarına, Adil Öksüz meselesinden, FETÖ elebaşına kadar birçok konuda FETÖ'nün gerçek yüzünü gözler önüne seren firari Akarçeşme, Cemaatin sahte delil yerleştirdiğini öğrendiğimde hayal kırıklığına uğradım.' diye konuştu.
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