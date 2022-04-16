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ANKARA

İttifak içinde ittifak arayışı

Yeni seçim kanunuyla, milletvekili hesabının ittifak içinde yer alan her partinin aldığı oy dikkate alınarak yapılacak olması, 6’lı masayı yeni arayışlara itti. DEVA ve Gelecek gibi küçük partilerin Demokrat Parti listesinden seçime girmeleri gündeme geldi. Ancak DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, buna karşı çıkınca Saadet Partisi formülü tartışılıyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
İttifak içinde ittifak arayışı
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CHP öncülüğünde toplanan 6’lı muhalefet partisi arasında yeni ittifak tartışmaları değerlendirilirken yeni bir formül de gündemde.

Seçim Yasası’nda yapılan değişiklikle ittifaka katılan siyasi partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak belirlenecek. Muhalefet partileri de oy oranlarını göz önünde bulundurarak yeni formül arayışlarına girdi.

DP İSTEMİYOR

  • Küçük partilerin yeni bir ittifak kurmasının dışında bir başka formül daha planlanıyor. İttifak içindeki partilerin tek bir liste altında seçime girmesi değerlendiriliyor. İlk olarak Demokrat Parti (DP) listelerinde seçime girilmesi planlanıyordu. Ancak geçtiğimiz seçimlerde İYİ Parti listesinden giren DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın bu öneriyi kabul etmediği yeniden İYİ Parti listesinden seçime girmek istediği belirtiliyor.

İKİNCİ SEÇENEK SAADET

İkinci seçenek olarak da Saadet Partisi listeleri gösteriliyor. Genel başkanların Saadet listesi altında ilk sıralarda yer alması gündemde. 24 Nisan’da DP binasında yapılacak görüşmede tüm bu formüllerin ele alınması bekleniyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Daha fazla vekil getirecek taktiği bulacağız” dedi.

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