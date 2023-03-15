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İttifak takvimi: Son tarih 24 Mart

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi öncesi ittifak hamleleri, YSK'nın seçim takvimini açıklamasının ardından zamanla yarışa dönüştü. Takvime göre, 18 Mart Cumartesi günü ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmeye başlayacak. Bunun için son tarih ise 24 Mart Cuma olacak.

Haber Merkezi
04:00 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yüksek Seçim Kurulu.

Yüksek Seçim Kurulu.

14 Mayıs seçimlerine dönük ittifak hamleleri ile mevcut ittifakları genişletme trafiği Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimini açıklamasıyla zamanla yarışa dönüştü.

Takvime göre, 18 Mart Cumartesi günü ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmeye başlayacak. Bunun için son tarih ise 24 Mart Cuma olacak.

ÇIKIŞ İÇİN 6 NİSAN

Bir ittifaka dahil olan ancak sonra vazgeçen partiler için ise 6 Nisan kritik tarih. YSK’nın takvimine göre 6 Nisan, ittifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmeleri için son gün. 6 Nisan saat 17.00’ye kadar ittifaktan vazgeçildiği YSK’ya bildirilecek. YSK da aynı gün ilgili partinin kararını ittifaka taraf partilere aktaracak.

PROTOKOLE SON DOKUNUŞ

7 Nisan, ittifaktan vazgeçen siyasi parti ya da partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmeleri için son gün. 8 Nisan’da ise ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak YSK tarafından kura çekilecek.



#Seçim
#İttifak
#YSK
#ittifak protokolü
1 saat önce
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İttifak takvimi: Son tarih 24 Mart
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