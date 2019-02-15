İttifak yüzde 50’yi aşıyor

Gazetecilerle buluşan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart’ta MHP ile yapılacak ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özhaseki, "MHP ile ilk başladığımızda büyükşehirler üzerinden gidelim, diye düşünmüştük ama sonra Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli beyin görüşmeleriyle bunun genişletilebileceği fikri olgunlaştı. İller üzerinde tek tek bakıyoruz" dedi.

İSTESEK DE GECİKTİREMEYİZ

Türkiye'nin geçmiş olduğu hassas süreçten dolayı özellikle Güneydoğu'da ve bazı illerde PKK'ya veya FETÖ'ye yakın isimlerin iş başına gelme riskine karşı titizlikle hareket ettiklerini söyleyen Özhaseki, 20 civarında ilde ittifak yapabileceklerini ancak bu sayının artıp eksilebileceğini belirtti. Özhaseki, kamuoyu araştırmalarının ve yerel aktörlerin hazırladığı raporların illerde de ittifak yapma kararında ağırlığının olduğunu belirtti.

İŞİMİZE BAKIYORUZ

Cumhur İttifakı görüşmelerinin ne zaman neticeleneceği sorusuna Özhaseki, "Biz istesek de geciktiremeyiz. Çünkü 5 günümüz var. Bunun 2-3 gün içinde sonuçlanması lazım” yanıtını verdi.

Belediye meclisi listelerinde de ittifaka değinen Özhaseki, "Eğer bazı yerlerde başkan adayları üzerinde ittifak etmişsek belediye meclis üyeliklerinin de tek olması doğru. Bunu böyle yapmaya çalışacağız. Belediye meclislerinde birçok yerde beraber gitmeyi deneyeceğiz. Ankara dahil” dedi.

Anketlere ilişkin de değerlendirmeleri sorulan Özhaseki, "Rahatız, işimize bakıyoruz. İlk günlerde dağınıklık vardı. Ama çok şükür, biz çıktıkça, anlattıkça taşlar yerli yerine oturdu. Bizim kendimize has parti tabanımız var. Beraber olduğumuz, ittifak ettiğimiz MHP var. Bizim iki partinin oyu bile başlı başına yüzde 50'yi aşmamıza yetiyor" diye konuştu.

Özhaseki, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminat ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlarla "Ankara Döneri" dağıttı.