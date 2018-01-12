'İttifakın nedenleri'

Başımıza gelen en büyük felaketin kısa sürede çözülmesini beklememeliyiz. Ancak bu mücadelenin ‘maksimum verim, minimum mağduriyet’ olması için özel gayrete ihtiyacımız var. 15 Temmuz’dan bu yana geçen süre sonunda, FETÖ ile mücadelenin yeni bir döneme girilmesi gerektiğini söylüyorum. Akut dönemin bittiğini, rehabilitasyon ve tedavi dönemine geçilmesini her zeminde anlatıyorum.

FETÖ İLE MÜCADELEDE FİKİR AYRILIKLARI

Bu konuda farklı düşündüğümüz insanlar var. Merve Şebnem Oruç’un TVNET’te başarıyla sunduğu programdaki arkadaşım, güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar bunlardan biri. Analizlerine değer verdiğim Mete Bey, özellikle ‘hususiler ve kripto FETÖ’cülerin asker içinde aktif olduğunu, bu nedenle çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Katılıyorum. Ancak Mete Bey OHAL’in devamından yana. Buna katılmıyorum.

Geçtiğimiz günlerde, kendiliğinden teslim olan ve herkesi şoke eden Yüzbaşı Burak Akın, Mete Yarar’ın söylediklerini haklı çıkarıyor aslında. Zira Burak Akın, hususi/kripto FETÖ’cülerdendi ve telefonunda ByLock yoktu. Üstüne, 15 Temmuz gecesi yaptıklarından dolayı madalya bile almıştı. Sonrasında aynı özelliklerde 4 subay daha teslim oldu. Dahası, sayının çok fazla olduğu söyleniyor.

Ancak tüm bunlar fikrimi değiştirmedi, bilakis daha da geliştirdi.

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