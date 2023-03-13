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Gündem

İttifakta amblem tartışması

6’lı Masa’nın üç ortağı Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek ortak liste için dirsek temasında. İttifakın içindeki 3’lü ittifakın açmazı ise amblem. Saadet Partisi, ittifakın kendi amblemi altında kurulmasını istiyor. DEVA ve Gelecek ise ilk kez girecekleri 14 Mayıs seçimlerinde amblemleriyle görünmekten yana.

Mehmet Güney
04:00 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan.

Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığında çalkantılı bir sürecin ardından uzlaşan 6’lı Masa’da ittifak formülleri bitmiyor. Kulislerde DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin 3’lü liste için dirsek temasında olduğu konuşuluyor. İttifak içinde ittifak formülünü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aylar önce ilk dile getiren isim. Söz konusu dönemde bu formüle DEVA Partisi soğuk yaklaşmıştı. Gerek 6’lı Masa’daki son cepheleşmeler, gerekse siyasette

gündeme gelen ittifakları genişletme hareketliliğine dikkat çekilerek, 6’lı Masa’da sağ bloklu bir ittifakın oluşmasının bu partiler için siyasi açıdan fayda sağlayacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

AMBLEM TIKANIKLIĞI

Ancak üçlü ittifakın önündeki en önemli engel, partilerin “amblem” önceliği. Saadet Partisi, böyle bir ittifakın kendi amblemi altında gerçekleşmesini istiyor. DEVA ve Gelecek ise ilk seçimleri olduğu için oy pusulasında amblemlerinin temsil edileceği bir arayış içinde. Seçimlere bir partinin 41 ilde kendi isim ve logosu ile girmesi gerekiyor. Söz konusu yasal düzenleme nedeniyle oluşabilecek formülün, geri kalan illeri kapsaması bekleniyor.



#Altılı Masa
#Deva
#Gelecek
#Saadet
#Üçlü İttifak
1 saat önce
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İttifakta amblem tartışması
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