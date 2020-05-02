İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP'ye yakın medya organı Halk TV'ye konuştu. Kendisine İYİ Parti lideri Meral Akşener'in HDP ile ilgili çıkışı sorulan Sancar şu ifadeleri kullandı:
İKTİDARIN GİZLİ MÜTTEFİKİDİR
Böyle bir şeyi söylemek iyi niyetli bir yaklaşım değil. Biraz daha açık konuşmam gerekirse. Muhalefet içinde bu tür dışlayıcı ve düşmanlaştırıcı üslubu kim kullanırsa, iktidarın örtülü müttefikidir.
EĞER İTTİFAK OLACAKSA HDP'SİZ OLMAZ
Bu kadar açık. Eğer bir ittifak, demokrasi ittifakı olacaksa, bu iktidara karşı, eğer böyle bir ittifak olacaksa, HDP’siz olmaz.
ARTIK GİZLİ İTTİFAK İSTEMİYORUZ
Bundan sonraki seçimlerde, tabi şu an bir seçim yok, seçim döneminde ittifaklar tartışılırken, hiçbir şekilde örtülü ittifak gibi tekliflere asla açık değiliz. Yani birileri dese ki, ‘Ya 31 Mart’ta tabanda ittifak oldu, destek oldu, gene öyle olsun’ derlerse, bizim tavrımız açıktır. Yani ittifak açık olur, Türkiye’nin de yararına olan da budur. Etik olan da budur, demokratik olan da budur.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN UZANTISI HDP
- Akşener katıldığı Global TV yayınında kendisine yöneltilen "HDP'yi nasıl konumlandırıyorsunuz?" sorusuna "Terör örgütü PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Yani PKK'nın uzantısı olarak görüyoruz" cevabını vermişti.