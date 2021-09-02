​İttifakta tek aday sorunu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kaçamak açıklamalar yaparken içinde bulunduğu ittifaktaki aday krizini de ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı merak edilen Kılıçdaroğlu, yine Millet İttifakı ortaklarına işaret ederek “Bir araya geleceğiz, ilkelerimizi konuşacağız. Sonra ‘adayımız budur’ diyeceğiz ya da birden fazla adayımız olabilir” dedi.

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Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı içinde karşılıklı devam eden adaylık açıklamalarına farklı bir boyut kattı. Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığını kişiye indirgemenin yanlış olduğunu, önce kuralların ve ilkelerin koyulması gerektiğini söyledi.

GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken cumhurbaşkanlığı açıklaması: Birden fazla adayımız olabilir

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Bizim adayımızı Millet İttifakı belirleyecek. Bir araya geleceğiz, ilkelerimizi konuşacağız. Sonra ‘adayımız budur’ diyeceğiz ya da birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu. Türkiye’de tartışılacaksa cumhurbaşkanının kriterleri konuşulmalı.” Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda sürpriz ve en net açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu’ndan gelmişti. Kuşoğlu’nun ‘Adayımız Kılıçdaroğlu’ açıklaması partide görmezden gelinmişti.