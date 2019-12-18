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İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor

İTÜ Vakfı'nın Doğa Koleji'ni alacağı iddiaları sonrasında vakıftan açıklama geldi. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" denildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İTÜ Vakfının Doğa Koleji ile ilgili müzakerelerinin olumlu yönde devam ettiğini bildirdi.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, kamuoyu bilgilendirmesinin ise en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacağı kaydedildi.

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