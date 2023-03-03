İvedik OSB 19. olağan genel kurulu 'Gültekin ile devam' dedi

İvedik Organize Sanayi Bölgesi 19. Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla Teknopark Ankara toplantı salonunda gerçekleştirildi. Bölge sanayicilerinin oybirliğiyle Yönetim Kurulunun devamına karar verdiği Genel Kurul’da konuşan İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan GÜLTEKİN, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği yüzyılın en büyük depremi hepimizi derinden üzmüştür. İvedik OSB olarak, sizlerin huzurunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. En kısa sürede yaralarımızı sarıp toparlanmak için hep birlikte çalışacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.





'Tek yürek tek ses olduk'

İvedik OSB olarak yapılan yardım ve destek süreciyle ilgili Genel Kurula bilgi veren İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, “T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yenimahalle Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda, Yönetim Binamızı “İvedik OSB Deprem Koordinasyon Merkezi” haline getirerek yardım ve destek kampanyasını ivedilikle başlattık. Acil ve öncelikli ihtiyaç listelerini hızlı bir şekilde koordinasyon merkezimizde oluşturarak, ilk etapta 14 kişilik kurtarma ekibi, iş makinaları ve temel gıda malzemelerini tır, kamyon ve özel araçlarımız ile bölgeye sevk ettik.





Toplamda bugüne kadar deprem bölgesine 19 yardım tırı gönderdik. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AFAD’ın belirlediği öncelikli ihtiyaç listesinde yer alan temel gıda malzemeleri, ısıtıcı, jeneratör ve hijyen malzemelerini Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş Malatya, Gaziantep ve Adana illerine tırlarımızla ivedilikle gönderdik. Ankara’da ikamet etmek zorunda olan depremzede vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz” dedi.





'MTAL, anaokulu, yurt, vergi dairesi ve pansiyonumuz faaliyete geçti'

Başkan Hasan GÜLTEKİN, “okul, yurt, anaokulu, vergi dairesi ve semt polikliniğini devreye alarak bölgemizin hizmetine sunduk. 177 öğrencisiyle 2022-2023 yılı eğitim ve öğretime başlayan Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuz, ihtiyaç duyulduğunda 100 kişilik pansiyon ve Anaokulu eğitim hizmeti verebilmektedir”.

“2023 yılı itibarıyla inşaatı biten ve faaliyete geçen vergi dairemiz bölgemize büyük bir kolaylık sağladığını hep birlikte görmekteyiz” diye konuştu.

Başkan Hasan GÜLTEKİN, “Sağlık hizmetlerinden daha aktif yararlanılabilmesi adına Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanemize bağlı ve bölgemize hizmet verecek olan semt polikliniği inşaatını tamamlayarak daha geniş poliklinik imkanlarıyla hizmete aldık” diye belirtti.





'Teknopark Ankara bölgemiz için doğru bir modeldir'

İvedik OSB Başkanı Hasan GÜLTEKİN, “Bölgemizin kalkınmasına ve dönüşümüne katkı sağlamasını düşünerek yaptığımız ve Türkiye’nin ilk uygulamalı Teknoparkı olan Teknopark Ankara bugün itibarıyla, 280 firma ve 2.200 Ar-Ge personeliyle 1.150 projenin 765 tanesi tamamlayarak cirosunu toplam5 Milyar TL’nin üzerine çıkarmışlardır” diye sözlerini tamamladı.



