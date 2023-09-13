İvrindi’ye sıcak asfalt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında; tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırmak için arazi yolu açarken bir yandan da sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi İlçesi’ni de tozdan, çamurdan ve deforme olmuş yollardan kurtarıyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; taşıt yükü nedeniyle deformasyona uğrayan; İvrindi’nin Edremit Caddesi, Korucu Yolu, Kınık Yolu, Coşkun Sokak, Şehit Teğmen Akın Caddesi ve Sanayi Yolu’nda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.