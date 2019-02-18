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POLİTİKA

İyi Parti 56 adayını daha açıkladı

İyi Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı. Parti'nin Kadıköy ilçesi adayı Emre Kınay oldu.

Haber Merkezi AA
İyi Parti'nin Kadıköy adayı Emre Kınay oldu.
İyi Parti'nin Kadıköy adayı Emre Kınay oldu.

İyi Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti, aralarında Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi.

Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oyuncu Emre Kınay, Beşiktaş ilçesinde Affan Keçeci'nin belediye başkan adayı olduğu belirtildi.

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