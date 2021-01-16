İYİ Parti başka bir boyuta evrildi

İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ kararı mahkemeden dönmüş, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti. Özdağ’ın ihracı için imza vermeyen tek il başkanı olan Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ’ın yönetimi istifa ettirilerek düşürüldü. Şekerdağ, Yeni Şafak’a konuştu. Yönetimin istifa ettirilerek başkanlığının düşürülmesinin kendisi için tecrübe olduğunu belirten Şekerdağ, “İYİ partiye destek veren herkes için de gösterge olmuştur. Böylelikle Muğla’da İYİ Parti bitmiş ancak onun yerine, Metin Ergun’u Vekil etme Partisi kurulmuştur” dedi.

GÜNDEM Ümit Özdağ’ın Muğla’ya gelişi öncesi İYİ Parti yönetimi düştü: 51 üye istifa etti

AYNI DURUŞU SERGİLERİM

Adli makamlara intikal etmiş bir olayla ilgili kişilerin, yorum yapmasının yargı yerine karar vermek olduğunu söyleyen Şekerdağ, “Ben kişisel değil ilkesel bir duruş sergiledim ve ‘Özdağ’ın ihracı için bana gönderilen dilekçeye imza atmadım. ‘Adli Makamlara intikal etmiş bir olayla ilgili sonucun beklenilmesi tarafıyım’ dedim. Her ortamda her konuda bunu savunur bunu uygularım. 80 kişi değil 80 bin kişi de olsa ben yine de aynı duruşu sergilerim” diye konuştu. Ülkücü, milliyetçi, Atatürkçü çizgide bir karakter olduğunu belirten Şekerdağ, “Hak, hukuk, adalet, demokrasi adına kurucu Muğla il başkanı olarak başladığım İYİ Parti, başladığımız değerlerden ayrılarak başka bir boyuta evrildi. Bana bu yapılan demokrasi ile bağdaşmaz” ifadelerini kullandı.