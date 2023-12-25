AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayınladı. TBMM Genel Kurulu’nda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu. Bildiride, şunlar kaydedildi: “Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.”

TAVİZSİZ MÜCADELE EDECEĞİZ

“Bizler, TBMM’de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz.”

İYİ Parti bunun için sizinle değil

CHP’nin bildiriye imza atmamasına İYİ Parti de tepki gösterdi. İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun de eski ortakları CHP’nin ortak bildiriye imza atmaması sonrasında “Günümüz CHP’si ile niçin bir arada olmak istemediğimiz, dün gece yaşanan ‘teröre karşı ortak bildiri’ metnine imza atmamalarıyla umarım İYİce anlaşılmıştır” açıklaması yaptı. ifadelerini kullandı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ise Genel Kurul’da söz alarak, CHP’yi isim veremden Selahattin Demirtaş’ın sözleri üzerinden eleştirdi. Toktaş, “Bu memlekette ‘Başkan Apo’nun heykelinin dikeceğiz’ diyenlere kurultaylardan selam söyleyenleri lütfen hatırlayın” dedi.

CHP’li vekilden tepki: Ben imza atıyorum!

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin imzaladığı, CHP’nin ise imzasının yer almadığı terör saldırısını kınayan bildiriye ilişkin, “Elazığ Milletvekili olarak ben imza atıyorum” ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erol, terörle mücadelenin parti meselesi değil devlet meselesi olduğunu ve bunu her fırsatta gündeme getirdiğini vurgulayarak “Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin” dedi.

Utanç verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetiminin tepkiler üzerine bir bildiri yayınlamak zorunda kaldığını ifade ederek “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur” dedi.

MHP’den dokunulmazlık önerisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekili dokunulmazlığının makul esaslara bağlanarak belli durumlar dışında kaldırılmasını önerdi. Yıldız, milletvekili dokunulmazlığının kamu vicdanının kabul edeceği makul esaslara bağlanarak belli durumlar dışında kaldırılması önerisinde bulundu. Yıldız, ayrıca siyasi partiler ile parti yöneticilerinin siyasi faaliyetlerine ilişkin gelir kaynakları ve seçim harcamalarının etkin bir biçimde denetlenmesini ve kamuoyunun bilgisine sunulması için düzenleme yapılması gerektiğini de kaydetti.







