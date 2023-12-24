İYİ Parti'den terör bildirisine imza atmayan CHP'ye tepki: Niçin bir arada olmak istemediğimiz umarım iyice anlaşılmıştır

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili TBMM’de ortak bildiri yayımlandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" denildi. Ancak ortak bildiriye CHP ve terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti imza atmadı. CHP eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de TBMM'de yayınlanan terör bildirisine imza atmayan CHP'ye tepki gösterdi.