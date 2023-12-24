İYİ Parti'den terör bildirisine imza atmayan CHP'ye tepki: Niçin bir arada olmak istemediğimiz umarım iyice anlaşılmıştır

Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili TBMM’de ortak bildiri yayımlandı.
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak, "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" denildi.
Ancak ortak bildiriye CHP ve terör örgütünün siyasi uzantısı DEM Parti imza atmadı.
CHP'nin bildiriye imza atmaması eski ortağı İYİ Parti tarafından da tepkiyle karşılandı.
"Türk milleti cevap bekliyor"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, sosyal medya hesabından bildiriyi paylaşarak “hangi ifadeden rahatsız oldunuz, hangi ifadeye karşısınız egemenliğini temsil ettiğiniz Türk milleti cevap bekliyor” dedi.
“Günümüz CHP’si ile niçin bir arada olmak istemediğimiz umarım iyice anlaşılmıştır"
Vural'ın ardından İYİ Parti'de bir tepki de Muğla Milletvekili Metin Ergun'dan geldi.
Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Ergun, CHP ile ittifakı bozma kararına atıfta bulunarak, “Günümüz CHP’si ile niçin bir arada olmak istemediğimiz teröre karşı ortak bildiri metnine imza atmamalarıyla umarım iyice anlaşılmıştır” ifadelerini kullandı.