İYİ Parti eriyor: Milletvekili sayısı 43’den 35’e düştü

Meral Akşener ve ekibinin MHP'den ayrılarak kurduğu İYİ Parti'de istifa ve ihraç krizi patlak verdi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik “FETÖ’cü” iddiası sonrası sevk edildiği disiplin kurulunda, partiden ihraç edildi. Özdağ'ın, parti ve kurucular kurulu üyeliğinden de çıkarılmasına karar verildi.
Özdağ’ın ihraç kararının alındığı saatlerde İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partiden istifa ettiğini duyurdu. Koncuk kararını, yanına Ümit Özdağ’ı da alarak TBMM’de düzenlediği basın toplantısında duyurdu.
Koncuk’un istifa kararını açıklaması ve Özdağ’ın ihraç edilmesi sonrası İYİ Partili milletvekili sayısı 35’e düştü. İYİ Parti, 24 Haziran 2018’deki seçimlerde 43 milletvekili çıkarmıştı. Özdağ ve Koncuk ile ilgili gelişmelerin öncesinde de 6 ismin parti ile ilişiği kesilmişti.