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Gündem İYİ Parti eriyor Milletvekili sayısı 43den 35e düştü
POLİTİKA

İYİ Parti eriyor: Milletvekili sayısı 43’den 35’e düştü

2018 seçimlerinde 43 milletvekili çıkaran İYİ Parti’de, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın ihraç edilmesi, Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un ise istifa kararı alması sonrası vekil sayısı 35’e düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener
Meral Akşener

Meral Akşener ve ekibinin MHP'den ayrılarak kurduğu İYİ Parti'de istifa ve ihraç krizi patlak verdi.

İYİ Parti’de ortalık toz duman: Her gün birbirlerini hedef alıyorlar
GÜNDEM
İYİ Parti’de ortalık toz duman: Her gün birbirlerini hedef alıyorlar

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya yönelik “FETÖ’cü” iddiası sonrası sevk edildiği disiplin kurulunda, partiden ihraç edildi. Özdağ'ın, parti ve kurucular kurulu üyeliğinden de çıkarılmasına karar verildi.

Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi
GÜNDEM
Ümit Özdağ, İYİ Parti Disiplin Kurulu tarafından oy birliğiyle partisinden ihraç edildi

Özdağ’ın ihraç kararının alındığı saatlerde İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partiden istifa ettiğini duyurdu. Koncuk kararını, yanına Ümit Özdağ’ı da alarak TBMM’de düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti
GÜNDEM
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti

Koncuk’un istifa kararını açıklaması ve Özdağ’ın ihraç edilmesi sonrası İYİ Partili milletvekili sayısı 35’e düştü. İYİ Parti, 24 Haziran 2018’deki seçimlerde 43 milletvekili çıkarmıştı. Özdağ ve Koncuk ile ilgili gelişmelerin öncesinde de 6 ismin parti ile ilişiği kesilmişti.

İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: Akşener ve ekibi seçimleri kazanmak için PKK talebine bile evet der
OYNAT 02:14
İYİ Parti’den istifa eden Koncuk: Akşener ve ekibi seçimleri kazanmak için PKK talebine bile evet der
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Basın toplantısında Meral Akşener ve İYİ Parti yöneticilerine sert sözlerle yüklenen Koncuk, “İYİ Parti'yi yönetenlerin maalesef her kalıba girmek gibi hastalığı, arızası vardır. İktidar olmak için her yolu mübah olarak gören anlayış şu an İYİ Parti'yi yönetiyor. Demek ki Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için siz PKK talebine evet diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.


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İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa etti

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