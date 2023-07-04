İYİ Parti Eskişehir'de istifa

Hüseyin Arabacı
MHP’de 21. dönem Bilecik milletvekili olarak görev yapan ve partisinden istifa ederek İYİ Parti Eskişehir teşkilatına katılan Hüseyin Arabacı, yaptığı yazılı açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.
Yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına değinen Arabacı, "21 yıldır Türkiye’nin yönetiminde olan AKP, aralıksız ve tek başına iktidarda kalma başarısını muhalefet partilerinin yetersizliğine borçludur. Bu sorunu ve boşluğu gören halk, 2017 yılında İYİ Parti’yi kurdu. İYİ Parti Türkiye’nin çıkış yolu ve halkın umudu oldu. Halk, Anadolu’nun her yerinden İYİ Parti’ye akın ediyordu. Öyle ki anketler yüzde yirmileri gösteriyordu, bu durum halkı daha da umutlandırıp heyecanlandırıyordu. Halk gece gündüz çalışıyor, maddi manevi her şekilde partinin kuruluşuna katkı veriyordu. İYİ Parti’nin yirmi yıllık Ak Parti iktidarına son vereceğine yürekten inanmışlardı. Bu umut ve heyecan maalesef 14 Mayıs seçimlerinde yerle bir oldu, bir balon gibi söndü" ifadelerini kullandı.
"İYİ Parti Türk siyasetinde etkisiz eleman durumuna düştü veya düşürüldü"
Partiden istifa etmesine neden olan konulardan bahseden Arabacı, açıklamasının devamında şunları söyledi: