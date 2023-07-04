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İYİ Parti Eskişehir'de istifa

İYİ Parti Eskişehir teşkilatından ayrılan Hüseyin Arabacı, "İYİ Parti Türk siyasetinde etkisiz eleman durumuna düştü veya düşürüldü" dedi.

17:59 . 4/07/2023 Salı
IHA
Hüseyin Arabacı

Hüseyin Arabacı

MHP’de 21. dönem Bilecik milletvekili olarak görev yapan ve partisinden istifa ederek İYİ Parti Eskişehir teşkilatına katılan Hüseyin Arabacı, yaptığı yazılı açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına değinen Arabacı, "21 yıldır Türkiye’nin yönetiminde olan AKP, aralıksız ve tek başına iktidarda kalma başarısını muhalefet partilerinin yetersizliğine borçludur. Bu sorunu ve boşluğu gören halk, 2017 yılında İYİ Parti’yi kurdu. İYİ Parti Türkiye’nin çıkış yolu ve halkın umudu oldu. Halk, Anadolu’nun her yerinden İYİ Parti’ye akın ediyordu. Öyle ki anketler yüzde yirmileri gösteriyordu, bu durum halkı daha da umutlandırıp heyecanlandırıyordu. Halk gece gündüz çalışıyor, maddi manevi her şekilde partinin kuruluşuna katkı veriyordu. İYİ Parti’nin yirmi yıllık Ak Parti iktidarına son vereceğine yürekten inanmışlardı. Bu umut ve heyecan maalesef 14 Mayıs seçimlerinde yerle bir oldu, bir balon gibi söndü" ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti Türk siyasetinde etkisiz eleman durumuna düştü veya düşürüldü"

Partiden istifa etmesine neden olan konulardan bahseden Arabacı, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Böyle olmasının görünen ve görünmeyen nedenleri var elbette. Biz gördüklerimizi söyleyelim, görmediklerimizi de muhataplarının vicdanlarına havale edelim. Partinin kimliği ve kadroları oluşturulamadı. Genel merkez Türkiye’yi yönetecek vizyon, siyaset ve strateji oluşturamadı. İnanç yoksunluğu oldu. Genel merkez, üyeler kadar bile Türkiye’nin yönetimine gelmeye inanmadı. Teşkilatların sorunlarını çözemediler. Teşkilatları adaletli bir rekabet ortamı oluşturarak yönetmek yerine taraf tuttular, çatışmaya ve bölünmeye neden oldular. Genel merkez taşraya karşı adeta kör, sağır ve dilsiz oldu. Genel merkez Türkiye’yi yönetmek yerine parti yönetmeyle yetindi. Bu ve bunun gibi daha bir çok neden sayılabilir. Bütün bunların sonucunda İYİ Parti Türk siyasetinde etkisiz eleman durumuna düştü veya düşürüldü. Bu durumda İYİ Parti, Ak Parti’nin alternatifi olmaktan çıktı. Bu ve başka nedenlerden dolayı 20 Haziran tarihinde İYİ Parti’den istifa ettim. Bu durumu özellikle Eskişehir’deki İYİ Parti camiasıyla paylaşmam gerekiyor. Hem kuruluşunda, hem İl Başkanlığı adaylığımda birlikte yol yürüdüğüm, değerime değer katan İYİ ve güzel insanlara yürekten teşekkür ediyor, helallik istiyorum. İYİ Parti’de olduğum sürece partinin iyiliği ve menfaatine çalıştım. İYİ insanlar buna şahittir. İYİ Parti’de kalan dost ve arkadaşlarımı sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum. Bazılarına kırgın olsam da hiç kimseyle dargın değilim. Allah’a emanet olun."

#Hüseyin Arabacı
#İYİ Parti
#Eskişehir
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