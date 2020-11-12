İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Özdağ kendisine pazar arayan işportacı gibi davranıyor
Ümit Özdağ’ın “İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı” iddiasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Özdağ kendisine pazar arayan işportacı gibi davranıyor. Acil şifalar diliyorum” dedi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Meral Akşener’in talimatıyla partisinin gizli kapılar ardında HDP ile masaya oturup anayasa hazırladığını söylemişti.
Özdağ’ın tartışmalara neden olan iddiasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’dan tepki geldi. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, Özdağ’ın iddiasının hatırlatılması üzerine “Ümit Bey kendisine pazar arayan işportacı gibi davranıyor. Siyasi alıcısı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Kendisini psikolojik olarak gergin gördüm. Acil şifalar diliyorum. İYİ Parti’ye verdiği zararın mutlaka bir karşılığı olmalıdır” sözlerini kullandı.