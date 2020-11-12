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POLİTİKA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Özdağ kendisine pazar arayan işportacı gibi davranıyor

Ümit Özdağ’ın “İYİ Parti, HDP ile masaya oturup anayasa hazırladı” iddiasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Özdağ kendisine pazar arayan işportacı gibi davranıyor. Acil şifalar diliyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Meral Akşener’in talimatıyla partisinin gizli kapılar ardında HDP ile masaya oturup anayasa hazırladığını söylemişti.

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TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın 2018 seçimlerinden önce hazırladığı anayasa taslağına dair bilgiler paylaştı. Taslaktaki “Maddeler kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” maddesine atıfta bulunan Özdağ, Hazırlanılan anayasa taslağını örtülü paylaşarak toplumdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Özdağ’ın tartışmalara neden olan iddiasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’dan tepki geldi. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, Özdağ’ın iddiasının hatırlatılması üzerine “Ümit Bey kendisine pazar arayan işportacı gibi davranıyor. Siyasi alıcısı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Kendisini psikolojik olarak gergin gördüm. Acil şifalar diliyorum. İYİ Parti’ye verdiği zararın mutlaka bir karşılığı olmalıdır” sözlerini kullandı.

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