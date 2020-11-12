İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu: Özdağ kendisine pazar arayan işportacı gibi davranıyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Meral Akşener’in talimatıyla partisinin gizli kapılar ardında HDP ile masaya oturup anayasa hazırladığını söylemişti.

OYNAT 02:23 Ümit Özdağ: İYİ Parti ve HDP'nin ortak anayasasında 9. madde 'Örtülü ilan edilir' diyor niye? TBMM'de basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın 2018 seçimlerinden önce hazırladığı anayasa taslağına dair bilgiler paylaştı. Taslaktaki “Maddeler kamuoyuyla örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır” maddesine atıfta bulunan Özdağ, Hazırlanılan anayasa taslağını örtülü paylaşarak toplumdan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?” diye sordu. BiP'te paylaş

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Özdağ’ın tartışmalara neden olan iddiasına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’dan tepki geldi. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Dervişoğlu, Özdağ’ın iddiasının hatırlatılması üzerine “Ümit Bey kendisine pazar arayan işportacı gibi davranıyor. Siyasi alıcısı çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Kendisini psikolojik olarak gergin gördüm. Acil şifalar diliyorum. İYİ Parti’ye verdiği zararın mutlaka bir karşılığı olmalıdır” sözlerini kullandı.

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