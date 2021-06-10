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ANKARA

İYİ Parti-HDP gerilimi yükseliyor:  Aday atışması

Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanı adaylığı krizi büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in yan yana görünmemek için “ayrı aday” çıkarmasını istediği HDP’yi kızdırdı. HDP Eş Genel Başkanı Sancar, “Şimdiden uyarıyoruz: Kimse HDP’yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın” diyerek Akşener’e tepki gösterdi. HDP Sözcüsü Ebru Günay da, “Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti-HDP gerilimi yükseliyor: ​Aday atışması
Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘Millet İttifakı’nın ortak aday çıkarması, HDP’nin de kendi adayını çıkarması gerektiğini söylemesiyle başlayan polemik sertleşti.

Mithat Sancar
Mithat Sancar

CHP’den Saadet Partisi’ne 'ittifakta kal' ziyareti
GÜNDEM
CHP’den Saadet Partisi’ne 'ittifakta kal' ziyareti
  • Akşener’e ilk cevabı partisinin MYK toplantısının ardından HDP Sözcüsü Ebru Günay verdi. Günay, “Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok” tepkisini gösterdi. Ancak Akşener’e olan tepkiler dinmedi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerinin ayrı aday çıkarmasını öneren Akşener’e, katıldığı televizyon programında cevap verdi.

HDP'li Sancar'dan 'ayrı aday' isteyen Akşener'e gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın
GÜNDEM
HDP'li Sancar'dan 'ayrı aday' isteyen Akşener'e gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDP'yi yok sayma gafletine kapılmasın

YENİ BİR YAŞAM MESAJI

Sancar, “Şimdiden uyarıyoruz. Kimse HDP’yi siyasi olarak yok sayma gibi bir gaflete kapılmasın. HDP’yi yok sayan kriminalize etmeye yönelik, dolaylı da olsa bu iktidarla ortak anlayışa sahiptir” dedi. İttifak ortakları ile yeni bir yaşam kurmak istediklerini vurgulayan Sancar, “Biz bu düzenin devam etmemesini istiyoruz. Bu iktidarın anlayışıyla, yakın bir zeminde oluşacak muhalefet ittifakının bu ülkeye hayrı dokunmaz. Seçenekler çoktur, halkın gücü yüksektir, HDP’nin diğer güçlerle oluşturacağı ortak akla da herkesin güvenmesini öneririm” ifadelerini kullandı.

CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
OYNAT 01:23
CHP’li Dursun Çiçek: Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HPD'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir
Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek CNNTürk'te katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaadedilebilir' ifadelerini kullandı.

Yaptırmayız ittifakı

İlk kazısı için gün sayan Kanal İstanbul için CHP ve İYİ Parti eş zamanlı söylemlerde bulunmaya başladı. Millet İttifakı liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Kanal İstanbul projesini yaptırmayacaklarını söyledi.

Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
GÜNDEM
Meral Akşener'den 'ittifak' çıkışı: Ortak adayın faydalı olduğuna inanıyorum ama HDP ayrı aday çıkarmalı
  • Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında, “İktidara geldiğimizde Kanal İstanbul Projesi’ni durduracağız. Şirketlerin paralarını asla ödemeyeceğiz. Türkiye’de yatırım yapmalarının önünü keseceğiz. Ne demek Kanal İstanbul? Parayı yatırdığınız an zarar edeceksiniz. Türkiye’nin ne kazancı olacak bu projeden? Stratejik olarak ne kazancı olacak?” diye sordu.

Akşener de İYİ Parti Grubu’nda konuya değindi. Akşener, “Fatih’in İstanbul’unun boğazına, o yağlı ilmeği geçirtmeyeceğiz! Marmara ölürken, deprem tehdidi ortadayken, o ihale kenelerinizin, daha fazla semirmesine müsaade etmeyeceğiz. Bilimin tüm uyarılarına rağmen, ekonomistlerin ikazlarına rağmen, İstanbullu açıkça ‘istemiyorum’ diyorken, kime, ne söz verdilerse, ısrarla ve inatla ‘yapacağız’ dedikleri, o ucube kanalı yapmalarına, Marmara’yı ölüme mahkum etmelerine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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