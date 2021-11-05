İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık Milli Muharip Uçağı'nın üretilen ilk parçasıyla dalga geçti: Kalorifer peteği gibi duruyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasını üreterek dün tanıtımını gerçekleştirdi.

Parçanın üretimi 'heyecanlandıran haber' diyerek duyuruldu ve birçok kesim tarafından sevinçle karşılandı.

Ancak İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık üretilen parçanın fotoğrafını paylaşarak dalga geçti.

KINIK: BU PARÇA UÇAĞIN NERESİ

Kıdık, "TAİ Genel Müdürü Temel Kotil, “Milli Muharip uçağının ilk parçasını yaptık” diye bir resim paylaştı. Ancak bu parça uçağın neresi, hangi parçası belirtmedi. İlk bakışta kalorifer peteği gibi duruyor.TAI’den bir dostuma sordum o da bilmiyor. Kim biliyor parçanın adını? Öğrenelim!" ifadelerini kullandı.

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TAİ Genel Müdürü Temel Kotil, “Milli Muharip uçağının ilk parçasını yaptık” diye bir resim paylaştı. Ancak bu parça uçağın neresi, hangi parçası belirtmedi. İlk bakışta kalorifer peteği gibi duruyor.TAI’den bir dostuma sordum o da bilmiyor. Kim biliyor parçanın adını? Öğrenelim! pic.twitter.com/ga32W15RI6 — Ali KIDIK (@alikdk) November 5, 2021

Kıdık'a 'Hazmedemiyorlar', 'Tek bldikleri küçümsemek' şeklinde tepkiler gösterildi.

KINIK: DALGA GEÇME OLARAK ALGILANDI

Milli teknolojiyle dalga geçtiği için tepkilerin hedefi olan Kıdık daha sonra bir açıklama daha yayınlayarak, "Soru sormanın, bilgi talebinin dalga geçme algılandığını da öğrenmiş olduk. Söyleyeceklerim bu kadar!" dedi.

Soru sormanın, bilgi talebinin dalga geçme algılandığını da öğrenmiş olduk. Söyleyeceklerim bu kadar! https://t.co/EWF6sRUa6D REKLAM November 5, 2021

Cumhuriyet Gazetesi de milli savaş uçağının üretilen ilk parçasını Kınık'ın sözlerini başlığa çıkararak manşetinden duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in "Milli muharip uçağın ilk parçası" olarak paylaştığı fotoğraf tartışma konusu oldu diyerek "Yerli uçağın ilk parçası' "Kalorifer peteği gibi" ifadelerine yer verdi.

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