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POLİTİKA

İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık Milli Muharip Uçağı'nın üretilen ilk parçasıyla dalga geçti: Kalorifer peteği gibi duruyor

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, dün Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı'nın ilk parça üretiminin yapıldığı duyurdu. Milli savaş uçağı için üretilen parçanın fotoğrafını paylaşan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık ise "Kalorifer peteği gibi duruyor" diyerek dalga geçti. Kıdık'a 'Hazmedemiyorlar', 'Tek bldikleri küçümsemek' şeklinde tepkiler gösterildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık Milli Muharip Uçağının üretilen ilk parçasıyla dalga geçti: Kalorifer peteği gibi duruyor
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasını üreterek dün tanıtımını gerçekleştirdi.

Parçanın üretimi 'heyecanlandıran haber' diyerek duyuruldu ve birçok kesim tarafından sevinçle karşılandı.

Ancak İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Ali Kıdık üretilen parçanın fotoğrafını paylaşarak dalga geçti.

KINIK: BU PARÇA UÇAĞIN NERESİ

Kıdık, "TAİ Genel Müdürü Temel Kotil, “Milli Muharip uçağının ilk parçasını yaptık” diye bir resim paylaştı. Ancak bu parça uçağın neresi, hangi parçası belirtmedi. İlk bakışta kalorifer peteği gibi duruyor.TAI’den bir dostuma sordum o da bilmiyor. Kim biliyor parçanın adını? Öğrenelim!" ifadelerini kullandı.

Kıdık'a 'Hazmedemiyorlar', 'Tek bldikleri küçümsemek' şeklinde tepkiler gösterildi.

KINIK: DALGA GEÇME OLARAK ALGILANDI

Milli teknolojiyle dalga geçtiği için tepkilerin hedefi olan Kıdık daha sonra bir açıklama daha yayınlayarak, "Soru sormanın, bilgi talebinin dalga geçme algılandığını da öğrenmiş olduk. Söyleyeceklerim bu kadar!" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi de milli savaş uçağının üretilen ilk parçasını Kınık'ın sözlerini başlığa çıkararak manşetinden duyurdu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in "Milli muharip uçağın ilk parçası" olarak paylaştığı fotoğraf tartışma konusu oldu diyerek "Yerli uçağın ilk parçası' "Kalorifer peteği gibi" ifadelerine yer verdi.

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