İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız

Yavuz Ağıralioğlu
Altılı masada bir süredir İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki bazı isimlerin son dönemde yaşananlardan rahatsız olduğu ve bu duruma karşı harekete geçeceği iddiası gündemde yer alıyordu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerin söylendiğinin ortaya çıkması, Akşener'in kumar masası olarak adlandırdığı ittifaka geri dönmesi, ittifak paydaşlarının HDP ile açıktan bakanlık pazarlığına girişmesi sonrası rahatsız olduğu belirtilen ve dünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı alınan toplantıya katılmayan Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
"Masada bize pusu kurulmasından rahatsızız"
HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullanan Ağıralioğlu şöyle konuştu: