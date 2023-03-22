İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız

Ben kırmızı çizgilerimi ifade ettim. Ben partim var ama hepsinin üstünde bir devlet var. Hiç kimseyi tanımayız. İYİ Parti'nin siyasi tercihlerini sözcü ve yetkililerine sormalısınız. Ben partim adına değil, kendim adına konuşuyorum. Ben itiraz ediyorum. Dünkü oylamada ben yoktum. Ben şahsi kanaatlerimi açıkladım. PKK'ya müsamaha yok, devlete kasteden hiç kimseye tebessüm yok.