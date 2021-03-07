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POLİTİKA

İYİ Parti kurucularından Yücel istifa etti: Özdağ ile hareket edeceğim

İYİ Parti’nin kurucuları arasında yer alan Seyit Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Yücel, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’den istifasını açıklayan ve yeni parti için çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile birlikte hareket edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Seyit Yücel
Seyit Yücel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yönetimine yönelik sık sık eleştirilerde bulunan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Seyit Yücel, partiden istifa ettiğini ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile hareket edeceğini açıkladı.

Yeni parti kuran Özdağ ile hareket edecek

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yücel, istifasını “Değerli arkadaşlarım, bugün itibariyle sayın Ümit Özdağ ile hareket etmek üzere İYİ Parti’den istifa etmiş bulunmaktayım. İYİ Parti ile bağlantılı arkadaşlarım isterlerse takipten ayrılabilirler. Yeni süreç memleketimize ve yüce milletimize hayırlı olsun” sözleriyle duyurdu.

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