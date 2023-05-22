İYİ Parti kurultaya gidiyor

Hatay'da 24 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı temel atma törenine, 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef alan Akşener'in 'Hastane temeli atıyoruz diye boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi 60 günde tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılan hastane vatandaşlara hizmet vermeye başladı.