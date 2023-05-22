İYİ Parti kurultaya gidiyor

Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Hziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm.
Partimizin 3'üncü Olağan Kurultayının Genel Sekreterlikçe ilgili kurullara iletilmesini ve gereğinin yapılmasını rica ediyorum."
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29 dakika önce