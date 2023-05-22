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İYİ Parti kurultaya gidiyor

Seçim sonrası ortalarda görünmeyen 7'li koalisyon ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs'ı beklemeden partisinin kurultay tarihini belirledi ve teşkilatlara duyurdu. Akşener tarafından teşkilatlara gönderilen yazıda, 24-25 Haziran tarihlerinde kurultaya gidilmesi için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

13:34 . 22/05/2023 Pazartesi
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Meral Akşener

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener imzalı, Genel Sekreterliğe iletilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Parti tüzüğümüzün 37'nci maddesinin Genel Başkanlık sıfatıyla şahsıma verdiği yetkiye istinaden Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğini içeren 3'üncü Olağan Kurultayı'nın 24-25 Hziran tarihlerinde yapılmasını gerekli gördüm.
Partimizin 3'üncü Olağan Kurultayının Genel Sekreterlikçe ilgili kurullara iletilmesini ve gereğinin yapılmasını rica ediyorum."
#İyi Parti
#Kurultay
#Seçim
29 dakika önce
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