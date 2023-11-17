'İYİ Parti şartsız gelsin'

CHP’de İmamoğlu’nun başını çektiği grup, Mart 2024 Yerel Seçimleri’ne İYİ Parti ile ittifak oluşturarak girmek istiyor. CHP Genel Merkezi de yerel seçimler öncesinde, ‘ittifak kapasitesini yitiren’ muhalefet blokunu yeniden bir araya getirecek, mesajlar vermeye devam ediyor. Yerel seçimlerde ittifak kurulması yönünde en çok mesajı veren isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere ittifak çatısı altında girilmesini öneriyor.

81 İLDE ADAY ÇIKARACAK

İmamoğlu, bu sayede başta İstanbul olmak üzere CHP’nin elindeki 11 büyükşehir dahil tüm belediyeleri korumayı amaçlıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise olası bir ittifakta taviz verilmeden girilmesini istiyor. Özel’in ‘tavizsiz ittifak’ stratejisinin altında ise, İYİ Parti’nin CHP’nin yanına ‘şartsız gelmesi’ planı yatıyor. 81 ilde aday çıkarma kararı alan İYİ Parti yönetimi, halen iş birliğine açık. Ancak ‘iş birliği’ kavramının açık uçlu olması, CHP’yi endişelendiriyor.

SEÇMENE DE MESAJ VERİYOR

İş birliği yapmak yerine ittifak kurmak isteyen Özgür Özel ve yeni yönetim, ‘Taviz veren taraf biz olmamalıyız’ görüşünde birleşti. Yeni yönetimin bu tavrında ise, Kılıçdaroğlu döneminde, sağ partilere verilen 38 milletvekilinin örgüt hafızasında oluşturduğu yarayı taze tutmak isteyen bilinçli tercihi saklı. Böylece, CHP’nin sağcı bir parti ile kurulacak olan ittifakta işi baştan sıkı tuttuğu imajı da seçmene verilmiş olacak.







