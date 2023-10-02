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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan İstanbul ve Ankara açıklaması: Kamuoyuyla paylaşırız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 81 ilde seçimlere ayrı girme kararı alan partilerinin İstanbul ve Ankara adaylarına ilişkim, "Çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız." dedi. İBB Meclis Üyesi Suat Sarı'nın adaylık iddialarına kesin bir yanıt vermeyen Zorlu, "Aday çalışmalarımız devam ediyor. Aday adaylarının çok olduğu yerlerde adayların belirlenmesinde anket çalışmalarına başvuracağız" diye konuştu.

19:40 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi. İsim vermeden CHP'ye yüklenen Akşener,
"İttifak sisteminden artık vazgeçtik. Ne bugün ne 2028'de ittifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz.
" dedi. Herkesin oyuna talip olduklarını belirten Akşener,
"Biz kazandığımızda sevineceğiz, biz kaybettiğimizde üzüleceğiz.
" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyen" olarak niteleyen Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin, 'ittifaksız kazanamayız' çağrısı yaptı.
"İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?"
diyen Kılıçdaroğlu,
"Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım."
ifadelerini kullandı.

CHP'ye yakın gazeteciler, Akşener'i hedef tahtasına koyup İstanbul ve Ankara'daki seçimlerin ittifak olmadan kazanılamayacağını savundu.

Tartışmalar gündemi bir hayli meşgul ederken İYİ Parti kanadından İstanbul ve Ankara'nın adayına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

İYİ Parti'den Ankara ve İstanbul adayı açıklaması: Anketle belirlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Suat Sarı'nın İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine konuşan İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, "Suat Bey, partimizin önemli bir görevinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Grup Sözcüsü ancak aday çalışmalarımız devam ediyor. Gerek İstanbul, gerek Ankara, gerekse diğer iller için çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız." yanıtını verdi.

Zorlu, aday adaylarının çok olduğu yerlerde adayların belirlenmesinde anket çalışmalarına başvuracaklarını bildirdi.

#İYİ Parti
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#Ankara
#Kürşad Zorlu
#CHP
#İttifak
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