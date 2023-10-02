İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan İstanbul ve Ankara açıklaması: Kamuoyuyla paylaşırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini "Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyen" olarak niteleyen ve 81 ilde seçimlere tek başına gireceklerini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'ittifaksız kazanamayız' çağrısı yaptı. "İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın?" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım." ifadelerini kullandı.