İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan İstanbul ve Ankara açıklaması: Kamuoyuyla paylaşırız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu
CHP'ye yakın gazeteciler, Akşener'i hedef tahtasına koyup İstanbul ve Ankara'daki seçimlerin ittifak olmadan kazanılamayacağını savundu.
Tartışmalar gündemi bir hayli meşgul ederken İYİ Parti kanadından İstanbul ve Ankara'nın adayına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
İYİ Parti'den Ankara ve İstanbul adayı açıklaması: Anketle belirlenecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Suat Sarı'nın İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddialarının sorulması üzerine konuşan İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, "Suat Bey, partimizin önemli bir görevinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Grup Sözcüsü ancak aday çalışmalarımız devam ediyor. Gerek İstanbul, gerek Ankara, gerekse diğer iller için çalışmalar belli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşırız." yanıtını verdi.
Zorlu, aday adaylarının çok olduğu yerlerde adayların belirlenmesinde anket çalışmalarına başvuracaklarını bildirdi.