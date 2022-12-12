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POLİTİKA

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması: Kanaatimiz evet yönündedir

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" dedi.

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Haber Merkezi AA
İYİ Parti Sözcüsü Zorludan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması: Kanaatimiz evet yönündedir
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TBMM'ye sunulan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan Anayasa değişikliği teklifinin İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nda (GİK) değerlendirildiğini açıklayan Zorlu, konuyu etraflıca değerlendirme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Zorlu, şunları kaydetti:

"GİK'te iki hususun altı çizildi. Bu metinde riskli gördüğümüz, ileride problem yaratacağını düşündüğümüz bazı temel hususlar, ifadeler var. Bunların değiştirilmesi gerekmektedir. GİK’ten çıkan birinci eğilim, ortak görüş budur. GİK'te çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir. Anayasa değişikliklerinde gizli oylama olması nedeniyle burada bağlayıcı bir karar, grup kararı alamıyoruz."

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