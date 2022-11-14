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ANKARA

İYİ Parti: Yavaş daha avantajlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık iradesi taşıdığını kaydeden

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde daha avantajlı ve önde göründüğünü söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti: Yavaş daha avantajlı
Mansur Yavaş

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu katıldığı bir canlı yayında CHP'lilerin tepkisini çeken açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık iradesi taşıdığını kaydeden Ağıralioğlu, ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın anketlerde daha avantajlı ve önde göründüğünü söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu
Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana'nın İmamoğlu ilçesinden paylaştığı fotoğraflara “İmamoğlu'ndayız...” yazması da sorulan Ağıralioğlu, “Sayın Genel Başkanımız bir gülümseme yaratmak için o Tweeti atmıştır” cevabını verdi.

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