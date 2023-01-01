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İYİ Parti yeni bahanesini buldu: Yavaş ve İmamoğlu ya küserse

6’lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adını sürekli gündeme getiren İYİ Parti, masada ibre Kılıçdaroğlu’na dönünce yeni bahaneye sarıldı. İYİ Parti, Yavaş ve İmamoğlu’nun aday gösterilmemesi durumunda küsebilecekleri, çalışıyormuş gibi yaparak seçime asılmayacağını öne sürüyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
3:45 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti, Yavaş ve İmamoğlu’nun aday gösterilmemesi durumunda küsebilecekleri, çalışıyormuş gibi yaparak seçime asılmayacağını öne sürüyor.

İYİ Parti, Yavaş ve İmamoğlu’nun aday gösterilmemesi durumunda küsebilecekleri, çalışıyormuş gibi yaparak seçime asılmayacağını öne sürüyor.

Aday tespiti için zorlu istişare sürecine adım atan 6’lı Masa’da ismi geçen ancak vize çıkmayabilecek adların sonrası tutumu merak ediliyor. İYİ Parti’de isimlerini sıklıkla ortaya attığı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmemesi durumuna karşı yeni bahane öne sürmeye başladı. Partiye göre bu ikili aday gösterilmezse ya küsecek ya da seçimlerde çalışmayacak. CHP’nin başını çektiği 6’lı masa paydaşları yetkili kurullarında tarihi artık 14 Mayıs olarak netleşen 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yarışacak adayın ismini değerlendirmeye hazırlanırken potansiyel sorun ve risklere ilişkin görüşler de ortaya atılıyor.

CHP ÖNLEM ALSIN

Bu çerçevede İYİ Parti’de isimleri gündeme gelen ancak adaylık ipini göğüsleyemeyecek isimlerin masanın göstereceği ortak adaya karşı tavır geliştirebilme riski üzerinde duruluyor. Çalışıyormuş gibi yapıp asılmama, küsme gibi tehlikelere dikkat çeken İYİ Parti’de bir kurmay herhangi bir küsme ihtimaline karşı CHP’nin şimdiden hareket ederek gönüllerinin alınması gerektiğini vurguladı.

KOPMALARA UZAMASIN

Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi halinde CHP’de sonrasına ilişkin bir liderlik yarışı yaşanabileceği bunun da parti içinde

seçim sonucunu da etkileyebilecek bir hareketliliğe neden olabileceği belirtiliyor. Belediye başkanlarının bu seçim sürecinde etkisinin güçlü olacağı, aksi halde kopmalarla neticelenebilecek senaryolara gelişmelerin evrilebileceği konuşuluyor.


#İYİ Parti
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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İYİ Parti yeni bahanesini buldu: Yavaş ve İmamoğlu ya küserse
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