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İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu görevinden istifa etti

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

18:03 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Arşiv

Arşiv

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"25 Ekim 2017'de Sayın Genel Başkanım Meral Akşener hanımefendinin önderliğinde kurmuş olduğumuz İYİ Parti'nin, büyük bir onur ve gururla temsil ettiğim Yozgat İl Başkanlığı görevinden, Genel Başkanım, il yönetim kurulu üyelerimiz ve ilçe başkanlarımızla yapılan ortak istişareler sonucu ayrılmış bulunmaktayım. Genel Başkanımın ve İYİ Parti'nin yanında ve emrindeyim. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim."
#Bünyami Katipoğlu
#istifa
#İYİ Parti Yozgat İl Başkanı
#Yozgat
1 saat önce
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